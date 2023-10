Kam na Rokycansku za zábavou, pozáním nebo gurmánským zážitkem:

Ilustrační foto. | Foto: se svolením Jiřího Lhoťana

KAMENNÝ ÚJEZD - Sokolský běh republiky v sobotu 28. října osloví i členy a příznivce organizace v Kamenném Újezdu. Hlavní závod na čtyři kilometry je určen dospělým a dorostencům. Na své si ale přijdou i předškoláci nebo účastníci dětského závodu (od 4 do 14 let) a organizátoři nezapomínají ani na vozíčkáře. Start je u obecního úřadu, odkud děti vyběhnou v 11 hodin a hlavní závod začne ve 14 hodin. Registrovat se lze do úterý 24. října na www.behrepubliky.cz.

ROKYCANY - Nadšenci ze spolku Rokycanští patrioti chystají na středu 25. října od 17.30 hodin varhanní koncert v chrámu Panny Marie Sněžné. Zazní skladby Bacha, Webera, Gounoda a dalších světových velikánů v podání Veroniky Fialové, Anny Raškové, Viléma Fischera, Václava Klimeše a Jana Esterleho. Návštěvníci mohou přispět do sbírky na restaurování barokních varhan v kostele.

MIROŠOV - Od čtvrtka 26. do neděle 29. října je nabídka v mirošovském restaurantu Na Statku rozšířena o zvěřinové speciality. Gurmáni se mohou těšit na lahůdky z jeleního či kančího masa nebo křepelek a sladkou tečkou se mohou stát lívanečky. Stůl lze zamluvit na 371 782 470 nebo 606 630 730.