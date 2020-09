V sobotu se od 14 do 17 hodin uskuteční sousedský bleší trh pod Kamýkem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Strnad

Lze prodat vše, co už nepotřebujete nebo naopak pořídit to, co vám schází. Zahraje Piáno na cestách a na kytaru Láďa Štrunc. Více informací na facebooku: Sousedský bleší trh pod Kamýkem. Prodej i vstup je volný pro všechny.