Zapojili se do soutěže inspirované životem pradávné říše. Dálkami věků je ´vybídl´ Kaires, tajemstvím obestřený hodnostář z doby V. dynastie.

Do druhého kola soutěže se zapojilo 97 žáků ze základních škol a navíc děvčata z Domova Zvíkovecká kytička. Právě jednu jejich sošku Kairese si odnesl host setkání – světově ceněný archeolog Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu. Přijal pozvání historika Radka Cinkeho a jeho ženy Jany. Záštitu nad soutěží převzal místostarosta okresního města Tomáš Rada a stal se tak zároveň dalším členem hodnotitelského týmu. Patřila do něj i Helena Východská ze Západočeské univerzity a pomocnou ruku podali nadšenci z Kooperativy i Českého egyptologického ústavu. „Vybrat nejlepší práce zabralo mnoho hodin a ukázalo se to jako velmi tvrdý oříšek. Sešla se spousta výborných prací,“ znělo od poroty. Na adresu mladých umělců putovala i pochvala, že v době nuceného koronavirového uzavření škol lenosti rozhodně nepropadli.

Ve dvou kategoriích

Arbitři nakonec hodnotili následovně: V kategorii mladších první místo připadlo třeťačce Rozálii Monhartové. Stříbro prvňáčkovi Patriku Mosorovi a rovněž páťačce Valentýně Lokajíčkové (všichni ZŠ ul. Míru). O třetí místo se dělí Ester Rožánková ze ZŠ Renče a Eliška Pechová (ul. Míru).

V kategorii starších zlato získala Soňa Ciprová ze strašické ZŠ Karla Vokáče. Na druhém místě stanuli Zora Pichlíková, ZŠ Zbiroh a Adam Straka, ZŠ ul. Míru. Na třetím jeho kolega Petr Ceplecha a také Kateřina Paulová ze Strašic.

Ve finále všichni vyhodnocení kromě a cen od profesora Bárty obdrželi pozvánku do Národního muzea na výstavu Sluneční králové. Na ni jsou egyptskou stranou výjimečně zapůjčené jedinečné exponáty, a to díky věhlasu české egyptologie. (naš)