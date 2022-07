KAŘEZ - Radničtí policisté se zabývají krádeží pánské ledvinky. Sedmadvacetiletý návštěvník festivalu Trať na zbirožském nádraží dorazil do zastávky Kařez, kde usnul. Využil toho neznámý zloděj, jenž spáči ukradl ledvinku, kterou měl muž přehozenou přes rameno. Byly v ní uloženy osobní doklady, mobilní telefon v hodnotě devatenáct tisíc korun, finanční hotovost tisíc korun, platební karta, sluchátka a nabíječka k mobilnímu telefonu i sluneční brýle. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na dvaadvacet tisíc korun.

OSEK - Dvaačtyřicetiletý muž na horském kole to pod vlivem alkoholu nezvládl. V nedělním podvečeru jel Osekem a na přímém úseku silnice havaroval. Spadl na zem, utrpěl zranění a za chvíli dorazili policisté. Odhalili, že jezdec vyrazil na trasu s 2,29 promile. Škoda na bicyklu sice nevznikla, přesto musí viník počítat s pokutou až 50 tisíc korun.

ROKYCANSKO - Před pár týdny skončila fotbalové sezona a už se hlásí o slovo nový soutěžní ročník. V pondělí už zahájily přípravu divizní Rokycany. Trénují v Břasích, kde už v sobotu plánují úvodní herní prověrku. V jedenáct hodin vyrukují na SK Kladno. V úterý mají první dostaveníčko i Radničtí a podle pokynů trenéra je čeká buď nabírání fyzické kondice nebo pobyt na trávníku. Dojednaný je víkendový zápas s Berounem. Na přípravný duel se chystá i Slavoj Mýto, v sobotu od 11 hodin se na Letné střetne s Chomutovem.

Proč jezdíte s prádlem z Rokycan do Třeboně, ptal se v nemocnici Středula

KORNATICE - Nejmladší obyvatelé obce na jihu Rokycanska tráví týden pohromadě formou příměstského tábora, v jehož rámci se o náplň starají členové Dětského spolku Kornatice. Na programu mají výlety do přírody i do vzdálenějších míst, hry, soutěže atd. Další turnus se uskuteční v týdnu od 15. do 19. srpna.

ROKYCANSKO - Se záchranou osob z uzavřeného prostoru v Pivovarské ulici si poradili v pondělí před pátou hodinou ranní profesionální hasiči z Rokycan. Navázali tak na nedělní zásahy, kdy nejprve otevírali byt v Raisově ulici a poté je večer zaměstnal stejný zásah v hrádecké ulici 1. máje.