Obyvatelé města i přespolní zájemci se letos jako první inspirují, jak ušetřit na energiích . Mohou se zastavit od 10 do 17.30 hodin v multifunkčním sále úřadu. Prioritní je při setkání energetiků s občany přednáška na téma Jak dostat energie pod kontrolu.

„Obnáší konkrétní příklady pro úsporu v bytech a domech, představení moderních technologií pro rodinné domy, ale i hrozbu působení a nátlaku energošmejdů,“ zdůrazňuje mluvčí skupiny ČEZ pro severozápadní Čechy Ota Schnepp.

Následuje klasické poradenství včetně kontroly nastavení záloh a plateb u odběru elektřiny a plynu v domácnostech a také konzultace s odborníkem, týkající se stavební a energetické úspory domů. Osobní konzultace mohou příchozí využít například na téma zavádění úsporných opatření v domácnosti, pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla. Zpestřením jsou pro návštěvníky speciální virtuální brýle ReakTOUR, které je přenesou do běžně nepřístupných míst českých jaderných elektráren.

ČEZ Akademie dále zamíří v západních Čechách do Chebu (19. 3.), Karlových Varů (20. 3.) a Plzně (21. 3.), a to do tamních Zákaznických centrech Skupiny ČEZ. I v tomto případě jsou všechny přednášky i poradenství zdarma bez nutné registrace předem.