Spilkou dnes opět zazní hudba

Rokycanské kulturní léto dnes pokračuje – s The Dixie Hot Licks, což je plzeňská dixielandová kapela s repertoárem těch nejlepších, nejveselejších, nejsmutnějších, rychlých i pomalých skladeb. Přenesou návštěvníky do Basin Street, Bourbon Street, na Royal Garden, ale i do Moskvy, Arábie, Číny a Indie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Vokurka