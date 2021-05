Od ledna je dlouhodobě uzavřený pro těžké stroje frekventovaný most přes Berounku. „Zatím tu stavaři prověřují technický stav včetně sondáže,“ uvedla starosta městyse Ester Lipertová.

Opravy mostu v Liblíně jsou v plném proudu. | Foto: Deník/Václav Havránek

Liblínští kvůli investici museli pěšky na druhou stranu řeky, kde je točna autobusů. Od čtvrtka 20. května to mají školáci přece jen snazší, protože spoje do Kralovic vyjíždějí opět z náměstí. „Požádali jsme o výjimku a dostali ji na tuto trasu. Linka z Liblína do Plzeň má však zastávku stále za mostem,“ dodala Lipertová.