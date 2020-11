Patrioti obce mají dnes možnost rozsvítit ve stejný čas svá vyzdobená okna a stromky, aby se jako by symbolicky spojili před radnicí.

Radničtí pořádají farmářské trhy

Od zítřka se v Radnicích na náměstí Kašpara Šternberka částečně obnovují farmářské trhy. Prodej však bude povolen pouze z pojízdných prodejen, nikoliv ze zabudovaných stánků.

Veselá sváží objemný odpad

Od dnešní třinácté hodiny do zítřka (rovněž do 13.00) se mohou obyvatelé vesnice v sousedství Rokycan zbavit objemného odpadu. Velkoobjemový kontejner bude přistavený před firmou Kovovýroba Pezlar a Veselští mají šanci zde ukládat nábytek, koberce, matrace, atd. Do nádoby však nepatří kovy, sklo, nebezpečný odpad, bio nebo stavební odpad.

Rokybike přispěl Emmičce

Letošní ročník cyklistického závodu Rokycanské krpály musel být nakonec kvůli epidemiologické situaci odvolaný.

Organizátoři z řad Rokycanských patriotů a spolku Rokybike to ale nezabalili. Zapojili se do charitativního prodeje samolepek z neuskutečněné akce, která je přesunuta na jaro 2021. „Na konto statečné Emmičky Hájkové, která se pere se zákeřnou nemocí, jsme odeslali 5 800 Kč,“ sdělil pořadatel Vladislav Litera.