Všechny cesty nevedly v sobotu do Říma, ale do Dobříva. Obce na jihu Rokycanska, kde se v areálu vodního hamru konal 30. Hamernický den.

Návštěvníci Hamernického dne měli o jízdu historickou lokálkou velký zájem.pres opět velký zájem | Video: Deník/Václav Havránek

A na koleje mirošovské lokálky vyjel už po šestadvacáté historický vláček. O cestu Hamerník expresem z Rokycan do Mirošova, odkud do Dobříva pokračoval historický autobus z muzea ve Strašicích, byl opět značný zájem. „Je to nevšední zážitek a sami vidíte, že část pasažérů musí stát," potvrdila paní Jana.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Jízdy jsou od premiéry 18. května 1996, spojeny se spolkem Lokálka Group. Letos, a to 8. února, oslavil kulaté třicáté narozeniny. „Když jsme tehdy seskupení zakládali, šlo nám jen o získání právní subjektivity při pořádání oslav 110 let trvání provozu na trati Rokycany – Mirošov – Nezvěstice. Žádné další ambice jsme neměli," zavzpomínal Jiří Svoboda, který stál s kamarády u kolébky spolku.

Nakonec ale vše dopadlo úplně jinak. „Kromě spousty dalších zvláštních jízd různého zaměření jsme se pustili do renovací a provozování historických vozidel. Světlo světa spatřila spousta publikací věnovaných železničním tratím v regionu i konkrétním železničním vozidlům. Dvacet let vycházel tištěný občasník Lokálka, kde jsme mimo jiné prezentovali badatelskou a dokumentační činnost zaměřenou převážně na oblast mirošovské lokálky," doplnil Svoboda k činnosti spolku, kterou třicet let přineslo.

Hamernický den v Dobřívě byl oslavou stále živých řemesel

Po třiceti letech se jeho členská základna částečně obměnila a poslední dobou navíc zeštíhlela. A tak došlo k přehodnocení cílů, aby práce byla i nadále smysluplná. Hamerník expres však v plánech nadšenců zůstává dál.