Vzpomínky na léta povinné školní docházky oprášili ve stupenské hospůdce U dubu muži i ženy zralého věku. Společným znakem pro dvě třídy je rok narození 1959 a usednutí do lavic o šest let později.

Spolužáci ze Stupna vzpomínali na školní docházku, kterou započali v roce 1965 | Video: Deník/Václav Havránek

Premiéra to byla i pro učitelku Hanu Zieglerovou. Spolužáci ze Stupna vzpomínali na školní docházku, kterou započali v roce 1965. „Začínala a hned nás vyfasovala jako třídní,“ usmívala se Leona Holubová. Dáma, která se stará organizaci srazů a psala i program osmého setkání v listopadu 2023.

Účastníci se z deváté třídy rozprchli do světa roku 1974. Osm žáků na gymnázium do Rokycan, další do učilišť nebo středních škol. Životní osudy je pak poslaly do všech světových stran, ovšem většina školáků zůstala věrná severu Rokycanska. „Paradoxně nejblíž to má do restaurace Honza Leicht, ale musela jsem ho přemlouvat, protože dělal topení. To Láďa Houžva to měl z Anglie mnohem dál. Urazil bezmála 1400 kilometrů,“ dodala Holubová.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Posezení nevynechali tři pedagogové. Kromě zmíněné Zieglerové i její manžel Vladimír a oblíbená kantorka Jana Nobilisová. Aktéři zavzpomínali také na další učitele: Bláhu, Kotvu, Kunce, Lepeškovou, Faitovou nebo Dobiášovou. Konzumovali přitom řízečky a pak obsadili improvizovaný taneční parket. Do noci jim k tomu vyhrával Tonda Totzauer.