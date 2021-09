Sportmanie rozdala deset tisíc medailí, připsala si i nový rekord

O tom, že dětem nechybí chuť se hýbat, přesvědčil 6. ročník plzeňské Sportmanie, který v neděli skončil. Do areálu za Plazou si našly cestu tisíce menších i větších ratolestí, které si kromě zážitků mohly odnést podpis známých sportovců či medaili, kterých se rozdalo dohromady 10 tisíc. V prvním ze tří třídenních bloků si děti do 15 let s potvrzenou účastí na nejméně 10 stanovištích odnesly medaili bronzovou, ve druhém stříbrnou a ty, které přišly v posledních třech dnech, získaly zlatou.

Více než 36 tisíc návštěvníků přilákal letošního ročník festivalu sportu Sportmanie Plzeň. Přes 10 tisíc medailí si odnesli malí sportovci, kteří měli možnost si vyzkoušet na sedm desítek sportovních disciplín. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Devítidenní maraton sportu i přes počasí, které pořadatelům příliš nepřálo, přilákal na sportoviště více než 36 000 lidí. „Vzhledem k počasí musíme být spokojeni," uvedl první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký. „Ve středu, kdy jediný den svítilo sluníčko, přišlo do areálu na 8 500 návštěvníků a dětem jsme rozdali na 3 000 medailí. To byla rekordní účast za šest let pořádání Sportmanie," zdůraznil Roman Zarzycký. „Musím vyzdvihnout práci celého zkušeného týmu, bez kterého se podnik takového rozsahu nedá uspořádat. Bylo poznat, že organizátoři už akci dobře znají a mají s ní zkušenosti. Všechno proběhlo hladce, dokázali jsme si poradit i s nepřízní počasí a připravili jsme opravdu pestrý program pro všechny návštěvníky," liboval si Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání, který Sportmanii Plzeň 2021 pořádal. Na Sportmanii se vystřídalo přes 70 klubů, které nabízely především dětem si na vlastní kůži a pod odborným vedením trenérů vyzkoušet nejrůznější sporty. Zajímavým zpestřením letošního programu Sportmanie Plzeň bylo čtvrteční představení hry Nezvaný host v podání Divadla Spejbla a Hurvínka. Při této hře měli diváci poprvé možnost vyslechnout si znělku jednoho ze stanovišť nového vzdělávacího zážitkového okruhu Spejbla a Hurvínka. Závěrečný víkend přinesl ještě dva atraktivní běhy, sobotního nezávodního se zážitkovými stanovišti (barvičky, pěna, překážky) se zúčastnilo téměř 200 běžců a v neděli na překážkovém běhu pro děti Lutic Run startovalo více než 100 dětí do 15 let. Ti nejrychlejší pak na pódiu obdrželi za svůj výkon medaile a ceny. Celý program pak zakončila pěnová show. „V příštím roce se těšíme na setkání v nově rekonstruovaném parku za OC Plzeň Plaza na 7. ročníku," doplnil Švarc.