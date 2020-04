Plzeňský kraj zavede chytrou karanténu. Její spuštění bude pozvolné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Do konce týdne by měli hygienici v Plzeňském kraji ve spoluprácis armádou spustit systém tzv. chytré karantény. Ten má za úkol rychle a efektivně umístit osoby podezřelé z nákazy onemocněním Covid-19 do karantény.