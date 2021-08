Čtyřletý Míša si to neuvědomuje, ale je přeborník. Minimálně v tom, že ve svém krátkém věku už stihl dvacet sedm hospitalizací v nemocnici. Narodil se totiž s velmi vzácnou genetickou vadou, odborným názvem deleční syndrom 1q43-q44. Chybí mu část prvního chromozomu.

Čtyřletý Míša ve svém krátkém věku už stihl dvacet sedm hospitalizací v nemocnici. Narodil se totiž s velmi vzácnou genetickou vadou, odborným názvem deleční syndrom 1q43-q44, k tomu se později přidaly i další obtíže. | Foto: Deník/VLP Externista

„Na první pohled to na něm možná není znát, ale Míša je svým založením velmi veselý kluk. Ze všeho nejraději má společnost dětí a je pro každou legraci,“ začíná maminka Věra vyprávění o svém synovi, který se narodil na Plzeňsku. „Ten, kdo jej blíž pozná, je nakonec hodně překvapený, na kolika lumpárnách se podílí. A to přesto, že za něj musím hodně myslet a vnímat jeho potřeby a pocity. Jsem taková jeho hlava, pusa, ruce i nohy,“ vysvětluje maminka, která se od rána do večera nezastaví. Chlapec totiž nemluví, teprve nedávno začal díky tvrdé práci s logopedem vyslovovat „papa, mama, baba, bebe“. Na levé ucho neslyší vůbec a na pravé velmi špatně. Zatím ještě nezačal chodit a jí jen mixovanou stravu. Maminka s ním ale dovede skvěle komunikovat neverbálně.