Novou tváří v Evropském parlamentu je pětačtyřicetiletý právník a vysokoškolský učitel Ondřej Dostál z Mirošova na Rokycansku. V eurovolbách kandidoval jako nestraník z druhého místa kandidátní listiny koalice Stačilo! (ČSNS+KSČM+SD-SN).

Ondřej Dostál (Stačilo!) | Foto: Stačilo!

Ondřej Dostál dříve působil jako expert pro oblast zdravotnictví ve vládním týmu Pirátů. Během covidové pandemie soudně napadal zákonnost vydávaných omezení. „Chci se zaměřit na dostupnost a cenovou udržitelnost léčiv pro pacienty v České republice,“ říká Ondřej Dostál v rozhovoru pro Deník.

Co rozhodlo o tom, že voliči dali důvěru ve volbách právě vám?

Určitě to, že jsme se vydali za voliči do měst a obcí, kterých jsme objeli více než 50. S dalšími lidmi jsme se setkávali na besedách. Díky tomu jsme získali cennou vazbu od občanů. A také jsme získali jejich důvěru, že budeme řešit právě jejich problémy.

Považujete zisk dvou mandátů pro Stačilo! za úspěch?

Rozhodně je to úspěch. Rád bych poděkoval našim voličům, neboť se ukázalo, že schopnost spojení se do levicově vlastenecké koalice Stačilo! přineslo nejen to, že hlasy nepropadly, ale také, že vznikl nový silný subjekt, který si zahraje, jak věřím, i v příštích volbách.

To znamená, že se pokusíte uspět v podzimních krajských volbách?

Ano, neboť již teď strany, které utvořily koalici Stačilo!, jednají o pokračování v krajských volbách a o senátních kandidátech. Mohu potvrdit, že v Plzeňském kraji budou zástupci koalice kandidovat v krajských volbách. Konkrétní jména budou potvrzena v nejbližších dnech.

Eurovolby 2024: Jak se volilo v okresech? ANO drtilo SPOLU na mnoha místech ČR

Jaké budou vaše první kroky v Evropském parlamentu?

Prvním krokem bude ustavení nové Evropské komise. Chceme dosáhnout toho, aby nepokračovala její předsedkyně Ursula von der Leyenová i kvůli kauze Pfizergate, pochybnému nákupu covidových vakcín za nevýhodných podmínek pro členské státy. Jednotlivé komisaře podrobíme důslednému přezkumu, zda jsou osobami zkušenými a kompetentními, zda mají úspěšnou profesní minulost a zda budou schopni vést přidělené portfolio k větší prosperitě Evropské unie. Jinými slovy, že nepůjde o prosté politické nominanty bez schopností.

Jste odborníkem na zdravotnické právo, to by mělo být vaším tématem i v Evropském parlamentu. Na co se v této oblasti zaměříte v první řadě?

Mým zájmem budou určitě dozvuky Pfizergate a covidového období stejně jako otázka schvalování pandemické smlouvy Světové zdravotnické organizace WHO, o které se hodně mluví. Chci se ale zaměřit především na dostupnost a cenovou udržitelnost léčiv pro pacienty v České republice, neboť na bruselské úrovni se řeší mnoho věcí, které ovlivňují jak výrobu, tak lékový trh. V rámci vyjednávání o členství ve frakcích a rozdělení výborů, budu rád, pokud by primárním výborem, ve kterém zasednu, byl ten, který se zabývá zdravotnictvím.

Evropské volby otestovaly náladu společnosti: Co vše napověděly výsledky a účast

Koalice Stačilo! se ve svém volebním programu zaměřila také na další velká témata jako je například Zelená dohoda pro Evropu neboli Green Deal nebo migrace do Evropské unie. Jak budete pokračovat v těchto oblastech?

Určitě hodláme naplňovat náš program i v dalších oblastech, což je například revize Green Dealu. Jsme proti zákazu spalovacích motorů. Stejně tak bychom rádi dosáhli změn v systému emisních povolenek, které se spíš než nástroj ochrany přírody chovají jako nástroj finanční spekulace. A pokud jde o otázku migrace, jsem přesvědčen, že vyjednaný migrační pakt není výhodný pro Českou republiku. Bude proto vyžadovat revizi.

Hodláte se do belgického Bruselu trvale přestěhovat?

Bohužel Evropský parlament je stěhovaný, což já považuji za nešťastné, ale alespoň zpočátku s tím asi nic nenadělám. Dva týdny v měsíci budu trávit v Bruselu a jeden týden ve druhém sídle Evropského parlamentu, ve francouzském Štrasburku, kde se konají plenární zasedání. Ve zbývajícím týdnu chci být v České republice kvůli poskytnutí zpětné vazby voličům.

Jste rodák ze severočeského Chomutova, ale žijete už 15 let na Rokycansku. Nejdříve to byly Rokycany, teď bydlíte v Mirošově, kde působíte v městském zastupitelstvu. Hodláte se dál věnovat i obecní politice?

Pozici v obecní politice si hodlám zachovat. Politika v Mirošově se týká mého života i života mých přátel. Není to věc, která by byla z časového hlediska neslučitelná s působením v Evropském parlamentu.