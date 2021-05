Pátek má být oblačný a srážky ubudou. „Očekáváme místy přeháňky, které budou zpočátku ojedinělé, odpoledne jich bude přechodně více. Pak se vyjasní. Teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni,“ informoval Martin Adamovský z plzeňského hydrometeorologického ústavu.

V sobotu začne na region od severozápadu působit vlhké oceánské proudění. „Po ránu bude srážek málo, nicméně odpoledne místy zesílí. Ojediněle se mohou vyskytnout bouřky,“ sdělil meteorolog s tím, že na konci týdne bude přes den 14 až 18 stupňů.

Podle Jana Bláhy z Povodí Vltavy nevyžene déšť hladiny řek výrazně vysoko. „Toky budou maximálně na prvních stupních povodňových aktivit. Týká se to řeky Úhlavy v Přešticích a Klabavy v Hrádku,“ řekl Deníku Bláha a doplnil, že ojediněle mohou hladiny řek dosáhnout na slabý druhý stupeň. „Neměly by to ale být žádné významné vzestupy,“ poznamenal.

Bláha také uvedl, že průtoky řek jsou v současné době nadprůměrné. „Pro květen je to zhruba až trojnásobek. Někde mírně stoupají, někde kulminují. Vlivem deště se ale budou udržovat na zvýšených hodnotách,“ upozornil vodohospodář.

V 10:10 v pátek dosáhla Úslava v Prádle třetího stupně povodňové aktivity.

V pátek v 7:00 platil druhý stupeň povodňové aktivity na řece Merklínce, Úslavě, horním toku Úhlavy a na Klabavě. První stupeň pak byl vyhlášen na Berounce.

Ve čtvrtek v 18:30 platil druhý stupeň povodňové aktivity na řece Klabavě. První stupeň byl pak vyhlášen na Úhlavě, Úslavě, Merklínce a Holoubkovském potoce.