Letos se přes omezení a komplikace, které na jaře přinesla epidemiologická opatření, přihlásilo 37 objektů. „V sedmi kategoriích, což je nejvyšší počet za posledních osm let. Nejpočetněji jsou zastoupené rekonstrukce budov,“ uvedl předseda odborné poroty a vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje Miloslav Michalec.

Rokycansko vytáhlo do boje se třemi želízky. Mezi novostavbami to byla přístavba mateřské školy v rokycanské Čechově ulici. Do skupiny sportovních a volnočasových staveb se přihlásily Němčovice s populárními postavičkami Křemílka a Vochomůrky před proslulou autobusovou zastávkou. Nechyběl úsek veřejných prostranství, kde Rokycany aspirují s pěší zónou v Palackého ulici. A právě pouze tato komunikace proklouzla jako jediná do užšího výběru devatenácti vybraných děl.

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září v plzeňské Měšťanské besedě.