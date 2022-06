Šampionátu totiž předcházejí oblastní kvalifikace a jednu z nich uspořádali Plzeňané ve svém skvrňanském sídle. „Je nás třiatřicet. Téměř rovnoměrně rozděleni na dospělé a mládež,“ uvádí předseda spolku Jiří Baudis. Koníček ho mimochodem uchvátil už v osmi letech a drží ho pevně dodnes. Neodmyslitelně k tomu patří i spousta odborné literatury, rozestavěné lokomotivy, vagóny nebo dioramata. „Každý nový kus vyžaduje čas a trpělivost. Scházíme se sice v naší klubovně vždy ve středu odpoledne a pak tu trávíme celé neděle, což občas vydá na ponorkovou nemoc. Přece jen si ale kvůli dokončení některé modely nosíme domů. A jsme rádi, pokud to naše protějšky tolerují,“ usmívá se Baudis.

Kromě stovek hodin strávených nad miniaturními součástkami jde také o finančně náročnou záležitost. Vždyť taková souprava lokomotivy s dvanácti vagóny přijde až na pětadvacet tisíc korun. Pokud jde o materiál, vzniká tělo lokomotivy tlakovým litím a podvozek je kovový. Doma pak šikulové využívají plech a někteří 3D tisk.

Na oblastní soutěži se sešli i modeláři z Ostrova, Karlových Varů, Sokolova a Jesenice. Ti odrostlejší dodali k posouzení 28 modelů, benjamínci jen o šest méně. S různými měřítky, velikostmi a ve čtyřech skupinách (lokomotivy, vagóny, stavby, diorama). Tři rozhodčí plus předseda jury pak detailně hodnotili. Rozdávali od nuly do sta bodů, přičemž případné značné rozdíly museli porotci zdůvodňovat. „Většinou se ale odborníci shodnou. Kdo získá nad devadesát bodů, může pomýšlet i na evropskou konfrontaci, která se koná zpravidla v Maďarsku,“ dodává šéf plzeňských nadšenců.

S přáteli se nedávno pustil i do rekonstrukce místnosti, kterou plzeňské seskupení získalo před dvaadvaceti lety. Hotové už je sociální zázemí a rýsuje se už obří kolejiště s nádražními budovami i přírodní scenérií. Ještě chvíli potrvá, než se tu budou prohánět vláčky, ale všichni věří, že na sklonku října tu začne velká výstava. Bude trvat minimálně měsíc a snad by se mohla protáhnout až do vánočních svátků.