Stávka v Německu: Některé vlaky z Čech či z Německa k nám nejedou

V Německu vyhlásil odborový svaz strojvedoucích stávku, která trvá od 10. ledna do 12. ledna do 18 hodin. To se dotkne i českých cestujících směřujících do Německa přes západní Čechy, kteří musejí počítat s omezeními, či dokonce zrušením cesty. Výrazně se to dotkne zejména „Bavorského expresu“ jezdícího přes Domažlice a linky Cheb–Marktredwitz a zpět.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniela Loudová