ROKYCANSKO, PRAHA - Národní muzeum v centru hlavního města nabízí mimo jiné expozici Nikdy se nevzdáme (zpřístupněna do konce roku). Je věnována odbojové činnosti během druhé světové války a nechybí zde pohnutý osud rodiny z Rokycan. Stehlíkovi zaplatili za svoji odvahu životem po atentátu na Heydricha. Při výpravě do Prahy si lze prohlédnout v muzeu i jiné zajímavé útvary: vznik života na Zemi, minerály, atd. Rovněž výhled na město je odtud je úžasný!

PAVLOVSKO - Devátý ročník Střeleckého víceboje Pavlovska je zde. Uskuteční se tuto sobotu pro obyvatele obce se zápisem účastníků od 12.30 do 12.50 hodin v areálu nohejbalistů. Disciplinami budou střelba ze vzduchovky, z pistole, foukačka na terč, prak, a luk. Aktéři do 13 let mohou soutěžit v doprovodu rodičů. Ceny jsou přichystané pro pět nejlepších.

Předpokládané ukončení je mezi 18. a 19. hodinou.

ROKYCANSKO - Profesionální hasiči z rokycanského Komenského ulice vyjížděli včera po desáté hodině do Holoubkova kvůli agresivnímu hmyzu. Jen pár minut na to cestovali na okraj okresního města, kde došlo k nehodě se zraněním.

Malí tenisté se potí v Mýtě. Ale domů se jim nechce

Pokud jde o úterý, byla směna HZS dlouho u tragické kolize letounu a osobního vozu na komunikaci směr Osek. Krátce předtím pomáhala obyvatelům ulice Pod Ohradou v rámci technického zásahu.

KLABAVA - Pořadatelé z Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) Klabava se ujali sobotního turnaje trojic v nohejbalu. Začátek je ve 13.30 hodin.

DRAHOŇŮV ÚJEZD - Nejen sportovní, ale také společenskou záležitostí je v obci poblíž Zbiroha letní závod v triatlonu. Pozítří uspořádají nadšenci z Drahoňova Újezdu už 35. ročník konfrontace v plavání, jízdě na kole a běhu. Prezentovat se lze v sobotu 6. srpna od 8.30 na koupališti, a to v kategoriích děti, ženy, muži a veteráni. V devět hodin pak prestižní klání startuje.

HRÁDEK - Workoutové hřiště nad areálem školy v Hrádku je nyní uzavřené. Důvodem je údržba prostoru včetně oprav cvičebních prvků.