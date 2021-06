Sbor tu funguje od roku 1898! S tím, že dlouhá desetiletí byla jeho sídlem kovárna na návsi. Až v osmdesátých letech minulého století nastalo stěhování po výstavbě kulturního domu. „Zázemí jsme měli v suterénu vedle fotbalových šaten. Ale stále ještě s minimem techniky,“ zavzpomínal šéf SDH Václav Rottenborn.

Výraznou změnou byl před devíti lety verdikt zastupitelů o zřízení mateřské školy. Právě v prostorách, kde dosud vládli sportovci i záchranáři. Oddíl kopané se přemístil do víceúčelového areálu, ovšem hasiči měli své nádobíčko doma. Až do doby, kdy byla v I. etapě (za 1 327 tisíc) dokončena úvodní část jejich objektu. To se psal rok 2018 a téměř na den o tři roky později byla oficiálně otevřena druhá polovina zbrojnice za 2 362 200 korun.

Symbolického přestřižení pásky se ujali představitelé obce, okresního sdružení hasičů, projektant nebo zástupce stavební firmy. Pak už si domácí i hosté z okolí prohlédli prostory, kde je zaparkovaná technika sboru (především cisternová Škoda 706 a Avia). Nechybí místnosti pro sněmování či uložení hasičského nádobíčka a místo se tu našlo také pro stroje k údržbě trávníku, dětského hřiště i jiných prvků.

Tečkou za významnou událostí byla soutěž v požárním sportu. Zahajovali ji rakovští benjamínci. Pravidelně se k tréninkům schází čtyřiadvacet kluků a děvčat! Následovala konfrontace mužů i žen. Vodní hrátky jim ve vedru přišly náramně vhod.