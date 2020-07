Rokycansko protínají tři trasy. Jedna páteřní mezi Prahou a Plzní i dvě lokální. Pokud jde o hlavní trať, je od ejpovického tunelu směrem do hlavního města zabezpečena maximálně. S využitím nadjezdů či podjezdů a pro cestující nepříliš komfortním osazením betonových protihlukových stěn.

Mezi Radnicemi a Chrástem byla většina přejezdů osazena světelnou signalizací. Loni se k nim připojilo Sedlecko, kde nebyl rozhled pro motoristy ideální.

Složitější je to na lince 175 z Rokycan do Příkosic. Hned na výjezdu z okresního města jsou těsně za sebou dva nebezpečné přejezdy, kde už došlo k řadě kolizí. A ve střehu musí být i řidiči pod Mešnem. „Na polní cestě ke mlýnu je nyní instalována značka Stůj, dej přednost v jízdě,“ potvrdil starosta Vladimír Petr. Úzká silnice do Příkosic se s kolejemi kříží také pod vesnicí. Je to tu ale přehledné i bez zabezpečovacích prvků.