S dalším zpřísněním opatření nám ubudou zákazníci, reagují provozovatelé služeb z regionu na nová vládní opatření, která podmiňují vstup do restaurací, bazénů nebo kadeřnictví pouze potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci. Povinnými kontrolami bezinfekčnosti už přišli podnikatelé o významnou část klientů. Nyní si myslí, že by jim vláda měla ušlý zisk kompenzovat.

Ředitel plaveckých areálů v Plzni Tomáš Kotora Deníku řekl, že návštěvnost klesá podle toho, jak se zpřísňují opatření. „V současné době jsme byli v situaci, kdy k nám chodilo zhruba už jen 400 lidí denně, přičemž před covidem k nám běžně chodilo až 1600 lidí za den. Vůbec si nedovedu představit, jak to bude vypadat od pondělí. Určitě to bude problém,“ upozornil s tím, že vláda by měla podnikatelům platit kompenzace. „Třeba program Antivirus stále běží, ale pro nás není použitelný. Náklady máme totiž naprosto stejné, když nám přijde 300 nebo tři tisíce lidí. Musíme držet jak plavčíky, tak technický personál,“ argumentoval.

„My nemůžeme za to, že současná vláda nedokázala ty lidi přemluvit k tomu, aby se nechali očkovat. Sama vláda ani nedokázala vyvrátit mýty o očkování a svým přístupem lidi jen odradila,“ dodal Kotora.

Odliv zákazníků již tento týden zpozorovala kadeřnice Tereza Šimandlová z Holýšova. „Příští týden mi odpadají neočkovaní lidé, sami ruší objednání a zároveň ani já nechci riskovat,“ sdělila.

Šimandlová se navíc domnívá, že kadeřnictví, která přežila minulé vlny covidu a zákazů, si při této vlně epidemie už sáhnou na úplné dno. „Myslím si, že budou muset skončit úplně,“ uzavřela.

Provozovatel Antibaru v Klatovech Jan Antal je toho názoru, že opatření přesunou zábavu do soukromých prostor. Díky předchozím nařízeným kontrolám hostů totiž ví, že 60 procent zákazníků může dál chodit, zbylých 40 procent nebude moci obsloužit.

„Osobně očekávám propad v tržbách větší, protože opatření naruší skupiny a party. Pravděpodobně to skončí nějakým dalším garážovým promořováním. Tedy, selekce zákazníků mi radost nedělá, ale chtě nechtě se jí budu muset podvolit a doufat, že to nebude trvat příliš dlouho. Já i personál jsme plně očkováni, nebojíme se toho a ani se za to nestydíme,“ upozornil Antal.