Posvícení, to je pro patrioty Strašic v nadcházejícím víkendu srdeční záležitost. Potvrzuje to množství akcí pro všechny věkové skupiny!

Sobota 10. srpna: v areálu Koupáku se po obědě vyřádí ti nejmenší. Postaven bude skákací hrad, nechybí malování na obličej, tetování, dílničky a po patnácté hodině pirátská šou. Skupina Kam běžíte? zahraje od 17 hodin a ve 20.00 ji střídá The Papper Jack.

Strašická Pohodovka přivítá věrné poluchače ve Společenském domě mezi 15. a 17. hodinou.

Rušno bude na hřištích Spartaku. Posvícenecký turnaj se od rána týká tenistů, připojí se i vyznavači lakrosu a fotbalisté (ve 14.30 žáci s Příkosicemi a v 17 muži s Tlusticí).

Muzeum Středních Brd láká na 14. hodinu. Jednak kvůli výstavě, zaměřené na 15 let existence tohoto zařízení a dalším důvodem je křest kalendáře Brdy v proměnách času II.

Neděle 11. srpna: opět celodenní menu pro vytrvalce! Od 8 do 15 hodin se uskuteční v zahradě u sídla obecní policie chovatelská výstava. Dopoledne se Dnem otevřených dveří v moštárně a doprovodem kapely Cheznovanka.

Do mateřské školy vábí ty nejmenší Hravá zahrada, zatímco věřící si v kostele svatého Vavřince nenechají ujít od 11.30 mši svatou a ve 14.30 na ni naváže koncert.

Sportovci rozehrají od 9 hodin nohejbalový turnaj. Ve 14 hodin se představí fotbaloví dorostenci Spartaku proti Radnicím a v 17 hodin rezerva mužů hostí Hrádek.

Program na Koupáku obnáší od 15 hodin pěnu pro děti, řádění v nafukovacím hradu a poté vystoupení tří kapel (16 Stars Are So Far, 17 Chuan Pedro Rodriges a 18 Nízká úroveň).

Během obou volných dnů se otevřou dokořán vrata Muzea dopravy. O jízdách speciálních linek historických vozidel i akcích přímo v areálu vás budeme informovat podrobněji.