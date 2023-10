Přírůstek muzea je s Rokycanskem spjatý pupeční šňůrou. Zhruba pětatřicet let byl k vidění na lokálních tratích z Rokycan do Nezvěstic nebo z Chrástu do Radnic. Občas byl však k vidění i na lokálkách do Bezdružic nebo Heřmanovy Hutě a před koncem provozu se pohyboval na tratích v Pošumaví, Domažlicku a Tachovsku. Zahrál si mimo jiné v seriálu Policie Modrava, a to ve stanici Nemilkov. Filmaři přelepili okna vozu černými fóliemi, neboť scény natáčené ve dne se odehrávaly v noci. Modrá armáda ho pojmenovala stylově. Podle vodního toku Klabava, který železniční trať kopíruje, už byl jen krůček k názvu Klabavka. Mezi železničáři byl známý spíše pod přezdívkou Kejzarka podle jména jednoho ze strojvedoucích, který se dlouho staral o chod turnusu na trase populární 'Mirošovky'.

Poslední jízdu absolvovala Klabavka v sobotu 6. února 2021. V ranních hodinách, došlo po příjezdu do Příkosic k poruše spalovacího motoru a vůz byl odstaven. Nákup od Českých drah se ale neobešel bez komplikací. „Motoráček byl mimo provoz dva roky. Vyřádili se na něm sprejeři a také zloději, neboť si přivlastnili veškerou kabeláž. Takže jsme se od dubna 2023 přemístili do depa, abychom Klabavku připravili k cestě do Strašic,“ vysvětluje Kouba.

Ani transport z Plzně nebyl jednoduchý, protože řidič se zejména na konci cesty musel popasovat z úzkou panelovkou a úzkým vjezdem do zadního traktu muzea. Ale s pomocí jeřábu se vše podařilo a dobrovolníci mají o zimním programu jasno. Klabavku chtějí proměnit na knihovnu, zasedací místnost, konferenční sál a zajistit tu i promítání videoprojekce o historických vozidlech. Pokud se to povede, mohou návštěvníci na jaře 2024 počítat s nevšedním zážitkem.

Motoráček a jeho současný stav mohou zájemci ohodnotit v neděli 29. října. Muzeum bude při příležitosti 105. výročí vzniku Československa zpřístupněné naposledy v tomto roce od 10 do 15 hodin.