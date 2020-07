Na čas si dalo se zahájením letošní sezony Muzeum dopravy v bývalých strašických kasárnách.

„Způsobil to pochopitelně koronavir. Jednak jsme nemohli od března do května pořádat brigády k opravě areálu a dalším důvodem byly omezující podmínky pro příchozí. Počítat je a hlídat, zda jsou v rouškách, by určitě nebylo příjemné pro obě strany,“ má jasno Michal Kouba ze Škoda -bus klubu v Plzni.