STRAŠICE - Na nadcházející víkend připravili nadšenci z Muzea dopravy ve Strašicích jízdy po pozůstatcích Strousbergovy dráhy. V sobotu i v neděli se v 11 hodin vydá historický autobus Karosa ŠL 11 na zhruba dvě a půl hodiny trvající projížďku, doplněnou o pěší vycházky k vybraným pozůstatkům dráhy, resp. jejího svršku. Kromě Strašic zavítají účastníci do Olešné, do okolí Kařezu i Kařízku a nově také do Františkova. Cestou nebude chybět komentovaný výklad o osudu barona Strousberga, a to z úst zakladatele Muzea Středních Brd Tomáše Makaje. Jízdenky bude možné zakoupit na recepci Muzea dopravy.