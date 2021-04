V dobách, kdy tu bylo více vojáků než stálých obyvatel, fungoval pro tělesnou přípravu mladých mužů v khaki uniformách. „Byl to spíše danajský dar, protože budova nebo plocha fotbalového hřiště zůstaly po odchodu armády zdevastované,“ usmívá se starosta Jiří Hahner. Přesto se tu nadšencům z klubu TJ Spartak povedlo zorganizovat první (ale zároveň i poslední) ročník zimního turnaje v kopané.

Jenže léta plynula, areál dál chřadl a světlem na konci tunelu se stal projekt generální rekonstrukce. Rodil se v bolestech, především kvůli finanční náročnosti. „Pro první etapu jsme zkusili dotaci a vyšlo to. Tři miliony se náramně hodí, ovšem my k nim z obecního rozpočtu přidáváme dalších tři a půl milionu. Věřím, že díky tomu by do prázdnin mohlo být dokončené zázemí pro kolečkové bruslení. S délkou trati zhruba 750 metrů,“ je optimistou Hahner.

Dokumentace se nerodila lehce. Obnáší nejen finální konstrukci oválu, ale také srovnání plochy, stavbu klopených zatáček nebo odvodnění.

To však zdaleka není konec. Návrh obsahuje klasickou fotbalovou plochu (i když přednost bude mít dál trávníku Spartaku) a kolem regulérní atletický ovál v délce čtyř set metrů. Projektanti se přiklonili i k odpovídajícímu zázemí. Tedy objektu, který by byl využitý jako šatny, sklad nebo prostor pro posezení.

Letos se vrátila do Strašic klasická zima. S množstvím sněhu a díky úsilí domácího nadšence i kilometry projetých lyžařských stop. „Což nás pochopitelně těší, ale zároveň potvrdilo, jak zoufale jsme na tom s parkovacími kapacitami. Součástí nového projektu je tudíž čtyřicet míst pro automobily, jejichž osádky zamíří nejen do Brd, ale také do našich muzejních sbírek. Za letitými dopravními prostředky nebo do centra Středních Brd,“ dodává starosta.