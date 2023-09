Projekt s názvem Ukliďme Strašice 2023 startoval v obci během pátku 15. září. Potrvá čtyři dny a v pondělí ho zakončí osazenstvo základní i mateřské školy. Až pak bude odpad zvážený a odvezený.

Strašice se do celostátní akce zapojují už poosmé. Kromě školáků a dobrovolníků z řad občanů se přidává kompletně Komise životního prostředí. Nadšenci se zaměří podle časových možností nejen na střed strašic, okolí škol, ale chtějí vyčistit i obecní les a okolí skládky.

„Jsem vděčná, že se úklidová akce ve Strašicích vždy jednou ročně uskuteční. Bez podpory jednotlivých aktérů by to nebylo vůbec možné,“ říká hlavní koordinátorka a učitelka reiki Kateřina Juríková a pokračuje. „Každý ročník přináší něco nového. Tentokrát například vůbec poprvé necháváme dobrovolníkům větší prostor a soustředíme se více na koordinaci skupin. Stačí, když si brigádníci vyzvednou úklidové pomůcky a mapu, do které vyznačí místa s odpadem.“

Zde je kontakt pro dobrovolníky: Ing. Kateřina Juríková, koordinátorka akce Ukliďme Strašice 2023! a reiki učitelka - telefon 775 033 095, e-mail: jsem@katkajurikova.cz

V obci uklízí dobrovolníci už od roku 2016. Zpočátku se jejich počet pohyboval kolem třiceti, ale v minulých třech letech už se zapojilo kolem tří set dobrovolníků, kteří třeba loni shromáždili 800 kilogramů odpadu. Mezi kuriózní nálezy se řadí sekačka na trávu, sněhule, hasící přístroj, umělé palmy nebo křeslo.