Případná úprava svazujících podmínek už by se stihnout nedala, ale organizátoři připravili hned tři náhradní produkce.

19.6. na hřišti ve Strašicích (Bubudorf)

10.7. Meďák - koupaliště (Honey Valley)

28.8. Na Poště (Bubudorf nebo-li Strašice)

Premiéra se v sobotu koná od 17 hodin. Pořadateli jsou muzikanti z kapely Sex Deviants a pozvali skupinu Budulínek z rokycan i další domácí seskupení Stars are so far. Vstup je zdarma!