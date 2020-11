Nastupují v pondělí, ovšem při distančním způsobu vzdělávání měli i doma co dělat. Čtvrťák Martin Kuchynka se třeba v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností pustil do zdobení vánoční perníkové chaloupky. Nikoliv poprvé, neboť i v minulých letech mu asistovala maminka.

Pozítří se do budovy vypraví kluci i děvčata od první do páté třídy, 9. A a rotační formou i 6. A, 8. A a 8. B. Vzdáleně budou připojeni školáci ze 6.B, 7.A a 7. B. Po týdnu následuje střídání. Diskutabilní opatření si vyžádají manévry při vstupu do objektu, chodu školní družiny nebo jídelny.

Veselá sváží objemný odpad

I dnes do třinácté hodiny se mohou obyvatelé vesnice v sousedství Rokycan zbavit objemného odpadu. Velkoobjemový kontejner bude přistavený před firmou Kovovýroba Pezlar a Veselští mají šanci zde ukládat nábytek, koberce, matrace atd. Do nádoby však nepatří kovy, sklo, nebezpečný odpad, bio nebo stavební odpad.

Hasiči cestovali do Březiny

Dva technické zásahy, schované do složky záchrana osob a zvířat, si během čtvrtečního podvečera připsali profesionální hasiči z Rokycan. Nejprve cestovali do Březiny a pak se vydali do Rokycanovy ulice v okresním městě.

Zbirožští otevřou Ježíškovu poštu

Od zítřka se v proluce na Masarykově náměstí pod svátečním symbolem otevírá Ježíškova vánoční pošta.

Každý malý zájemce může přinést až do Štědrého dne dopis pro Ježíška a vhodit ho do připravené schránky.

K dispozici bude také speciální vánoční razítko.

Vánoční kros v Mýtě nebude

Rekreační i registrovaní atleti se těšili na 49. ročník Vánočního krosu v Mýtě. Letos ale 19. prosince ostrouhají, neboť akce je přeložena kvůli epidemiologickým opatřením. Novým datem je 20. 12. 2021!

Radničtí pořádají farmářské trhy

Ode dneška se v Radnicích na náměstí Kašpara Šternberka částečně obnovují farmářské trhy. Prodej však bude povolen pouze z pojízdných prodejen, nikoliv ze zabudovaných stánků.