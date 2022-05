Náplň tréninku, určeného zejména pro laickou veřejnost, není složitá. Přivolání psa, chůze na vodítku a zvládání agresivity vůči cizím psům. Majitelé zvířat si vyzkouší se svěřencem určité cviky, ale pozor. Šéf projektu se může každému z psů věnovat maximálně 30 minut.

Rokycanští záchranáři byli doma třetí

Bližší podrobnosti lze získat na Svobodově telefonu 602 863 632.. Vítané je jakékoli plemeno do věku sedmi let. a mládež do patnácti let může být přítomná v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Ještě pár organizačních záležitostí: pes, který bude účastníkem semináře, nesmí být nakrmený. Z časových a kapacitních důvodů je jejich počet stanoven maximálně na patnáct (včera ještě zbývala čtyři volná místa).. A výbavou se stává vodítko, obojek, případně košík, pamlsky, hračky, i voda v láhvi pro psa včetně misky a nápoj pro majitele. Pokud vás zajímá vstupné, je dobrovolné formou piškotů, psích konzerv, atd. Výtěžek bude předán do útulku v Borovně.

Zítra od devíti hodin, rovněž ve Strašicích, pořádá speciální kynologický svaz Tart výcvikové soustředění psovodů a psů. Je zaměřeno na obranné práce pro praktickou upotřebitelnost.