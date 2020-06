Strašidla míří do Vranovic

Do areálu Pohádkového statku míří dnes příšerky. Představení souboru Nošenky z Plzně se pod názvem Strašidla na výletě aneb cesta z města koná mezi desátou a šestnáctou 16. hodinou. Zařízení je do konce června zpřístupněné denně (kromě pondělků od 10 do 17 hodin).