Nudu v práci se rozhodl v jedné ze známých plzeňských firem zkrátit zavedením tzv. dilda do análního otvoru 45letý muž. Jenže radovánky se mu poněkud vymkly z ruky a hračka se dostala tak hluboko, že ji nebyl schopen sám vyndat. Po dvouhodinovém trápení mu nezbylo, než přivolat záchranáře, kteří ho předali do rukou chirurgům.

Složky IZS se často setkávají s různými nešiky. Mezi ty největší z roku 2021 v kraji se zapsal 53letý muž z Tachova, který v lednu po provedené rekonstrukci topení a následném napouštění vody do topného okruhu omylem připojil vodu z vodovodního řadu do trubky sloužící k přívodu plynu k plynovému kotli. Muž si chyby hned nevšiml a když začal vodu napouštět, vnikla do plynového potrubí. Následovala nucená odstávka a odpojení plynovodního řadu přibližně v sedmi tachovských ulicích. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 35 tisíc korun.

Co přinesl rok 2021? Projděte si nejdůležitější události v Plzeňském kraji

Na třetí adventní neděli dlouho nezapomenou maminky dvou dětí v Plzni. Ratolesti si hrály v pokoji na policisty s policejními pouty a navzájem se k sobě připoutaly. Zádrhel nastal ve chvíli, kdy pouta chtěly děti sundat. Zjistily, že od nich nemají klíč. Jedna z žen proto zavolala na služebnu městské policie. Strážník po chvilce dorazil, pouta odemkl a obě děti z nich vysvobodil.

Do paměti plzeňských záchranářů se zapsal muž, který se rozhodl, že se svérázně potrestá za telefonickou hádku s přítelkyní. Opilý si na sebe vzal gorilí oblek a poté se na ubytovně rozhodl, že se pořeže. Jenže ho to zřejmě bolelo, a tak se jen lehce poškrábal, nijak si neublížil. Přispěl k tomu nejspíše i jeho kamarád z ubytovny, který na něj mířil plynovou pistolí a křičel, že jestli nenechá sebevražedných pokusů, tak ho zastřelí. „Sebevrah“ proto uraženě odešel a opilý a smutný se toulal ulicemi, než si postavy v gorilím obleku povšimli policisté a přivolali záchranku. Ta ho převezla do péče psychiatrů.

Oznámení, že je někde nalezena nevybuchlá munice, nemohou policisté brát na lehkou váhu. Když proto obdrželi zprávu o nebezpečném předmětu na Plzeňsku, vyjel na místo i pyrotechnik. Nakonec se on i ostatní pobavili. Z munice se vyklubal tzv. zvon, který se používá na čištění toalet.

Vskutku překvapivé rozuzlení měl případ „vandalismu“, při kterém došlo k poškození zaparkovaného vozidla plzeňských strážníků. Bylo hodinu po půlnoci, když zaslechl strážník v Perlové ulici z venku před budovou obrovskou ránu. Okamžitě vyběhl ven a zjistil, že služební vozidlo má silně poškozenou přední kapotu. Na ulici v tu chvíli ale nikdo nebyl. Záhadu vyřešil až záznam z kamerového systému. Ten usvědčil jako pachatele kočku, která spadla pravděpodobně ze střechy domu, dopadla na kapotu zaparkovaného auta, rychle se oklepala a utekla pryč.

V kraji se zvýší ceny vody i tepla

Překvapení čekalo na zloděje, který se v říjnu vloupal do jednoho z plzeňských kadeřnictví. Odnesl si dva televizory, kávovar, kosmetický kufr či značkovou tašku. Když ji otevřel, nestačil se divit. Neskrývala to, co očekával, nýbrž bohatou sadu erotických pomůcek z edice Padesát odstínů šedi.

„V kontejneru na plasty na rohu ulic Anglické nábřeží a Šafaříkovy sady zřejmě leží člověk,“ takovéto oznámení přijal v červnu operační strážník městské policie v Plzni na tísňové lince 156. Po odklopení víka nebyl na první pohled uvnitř kontejneru nikdo vidět. Až po pečlivějším zkoumání si strážníci všimli tenisek. Poté co na kontejner zabušili, začaly se plastové odpady vlnit a na jejich povrchu se po chvíli objevil strážníkům dobře známý obličej 39letého muže. Ten může mluvit o obrovském štěstí, že neskončil v popelářském voze.

Většina žen nakupuje oblečení v obchodech s oděvy nebo e-shopech. Padesátiletá žena z Plzně se ale rozhodla obstarat si svršky jiným způsobem, a to přivlastnit si je ze sběrného kontejneru šatstva v ulici Na Dlouhých. Aby se dostala pohodlně dovnitř, přistavila si k němu dokonce popelnici. Toho, že ji po celou dobu strážníci sledují, si vůbec nevšímala. Odcizené věci musela vrátit. Za majetkový přestupek jí hlídka vypsala pokutu.

Samostatnou kapitolu tvoří různé odchyty zvířat. Podívejte se například na to, jak hasiči chytali malé selátko na zahradě v Plasích.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube