Takřka ve fyzické napadení přerostl víkendový konflikt mezi příslušníky městské policie v Rokycanech a dvěma podnapilými skateboardisty.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie

K incidentu došlo ve frekventované Šťáhlavské ulici. „Muži ve věku 27 a 26 let tu k jízdě na desce se čtyřmi kolečky využili vozovku, ačkoliv je to zakázané. První z nich na elektrickém skateboardu táhl na řemenu kolegu,“ uvedl šéf strážníků Petr Wohlmuth. Jeho podřízení řešili zpočátku záležitost upozorněním. Domluva však nezabrala, protože dvojice reagovala nadávkami, urážkami a po najetí do služebního vozu i snahou o útěk. Následovalo tudíž použití donucovacích prostředků a přivolání policistů z obvodního oddělení.