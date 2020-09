Rekonstruovaná bude silnice od mostu v Pražské ulici přes spodní stranu náměstí Kašpara Šternberka až po křižovatku ulic Plzeňská, Brandýs a Nádražní. „Hlavní průtah v samotném centru města byl již v naprosto nevyhovujícím stavu. Žulové kostky nahradí asfalt,“ vysvětlil starosta Radnic Jan Altman. Součástí opravy je kompletní výměna mostu. Celá akce bude rozdělena na dvě základní etapy. Zhotovitelem je společnost VHS – Froněk. Radničtí se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje předávali staveniště včera.

Vlastní akce začne v pondělí 21. září demolicí mostu v Pražské ulici. Povrch kompletně nového mostu bude taktéž asfaltový a nahradí současné žulové kostky. Součástí první etapy je také vybudování dešťového kanalizačního řadu od kašny na náměstí až ke zmíněnému mostu. První etapa by měla být dokončena na přelomu prvního a druhého kvartálu 2021. Práce na mostu a kanalizaci si vyžádají úplnou uzavírku silnice a rozdělí tak Radnice na dvě části.

Nákladní a osobní doprava bude muset opravovaný úsek objíždět přes Bezděkov a Břasy. Autobusové zastávky budou po dobu rekonstrukce provizorně přesunuty z náměstí o zhruba 130 metrů směrem k městskému úřadu. Autobusy budou uzavřený úsek objíždět kolem synagogy a ulicí Za Ohradou.

OPRAVA SILNICE

Druhou etapu pak představuje oprava samotné silnice v délce více než šesti set metrů. Obyvatelé Radnic rekonstrukci silnice vítají. „Konečně se to to opraví. Po náměstí se už léta prakticky nedá jezdit,“ poznamenala Eva Horová, která v Radnicích bydlí téměř dvacet let.

„Součástí celkové rekonstrukce je výměna krytu z žulových kostek za asfaltové souvrství, odvodnění komunikace včetně napojení do nově vybudované páteřní dešťové kanalizace, rekonstrukce přilehlých chodníků, autobusových zastávek a výstavba nových parkovacích ploch,“ vysvětlil ředitel plzeňské divize VHS Jiří Doubrava.

Chodníky budou rekonstruovány po celé délce průtahu, ve spodní části náměstí budou v žule, ostatní v zámkové dlažbě. Ze žuly bude také dvaatřicet parkovacích stání v horní části náměstí. Jako další místa pro parkování budou sloužit rozšířené vjezdy do nemovitostí. „Druhá etapa proběhne od března do prosince 2021,“ doplnil starosta.

Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na 60 milionů korun bez DPH. Radnice se budou podílet částkou 25 milionů, zbylými 35 miliony pak Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

SILNICE K NÁDRAŽÍ

Jako objízdná trasa při uzavírce náměstí Kašpara Šternberka bude sloužit silnice mezi Dědickou ulicí a nádražím. Tu začalo město opravovat 1. září. „Komunikaci rozšíříme na pět metrů. Silnice bude opravena do konce září, chodníky pak vybudujeme do poloviny října,“ dodal starosta.

Náklady na tento úsek činí 2,6 milionu korun bez DPH. Radnice na něj získaly dotaci od Plzeňského kraje ve výši 800 tisíc korun. Zhotovitelem této části je společnost Eurovia.