Středeční večer byl v Rakové hektický

Raková - Sportovní areál v Rakové obsadili ve středečním podvečeru malí i odrostlejší obyvatelé obce.

Drakiádu si nenechali ujít ani Pavel Kartýsek (vlevo) a Martin Živný.Foto: Deník / Havránek Václav

Ve spolupráci hasičů, skautů i pionýrů se zde konala drakiáda a nad náhradním hřištěm se vznášelo přes dvacet ´letadel´ z papíru i jiných materiálů. Vypustili je i Pavel Kartýsek (vlevo) a Martin Živný.

O kousek dál trénovali místní fotbalisté na zítřejší derby 1. B třídy se Strašicemi (výkop je ve 14.30) a stihli přitom zhodnotit zbrusu novou konstrukci klenuté tribuny.

Ani to nebylo vše. Pod vesnicí ve směru do Veselé pokračovali až do tmy pracovníci jedné plzeňské firmy ve zpevňování krajnice. Jde o investici, podpořenou dotací krajského úřadu.