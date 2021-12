Hůrky - Návrhem rozpočtu obce na rok 2022 začíná ve středu pracovní část jednání zastupitelů Hůrek. Souvisí s tím finanční plán do roku 2024 a v další části se účastníci věnují nové vyhlášce o odpadech. Aktéři, kteří mají sraz před osmnáctou hodinou ve Spolkovém domě, se budou věnovat také prodeji pozemků.

Rokycany - V úterý dopoledne začalo v Rokycanech naostro pětidenní soustředění nejlepších českých hokejistů do 18 let. Pod dohledem Jakuba Petra a kolegů z realizačního týmu se kluci připravují na ledě a v sobotu je čeká přesun do finského Vuokatti. Na severu kontinentu se uskuteční Evropský olympijský festival mládeže. Vyslance České republiky čeká ve skupině Bělorusko a Švýcarsko.

Zbiroh - Dopravní policisté z Rokycan chtěli kontrolovat v neděli v centru Zbiroha Škodu Felicia. Řidič ale nezastavil a motor zhasl až o 200 metrů dál ve Sládkově ulici. Utíkal mezi bytovky, ale byl dostižen a najevo vyšly zajímavé skutečnosti. Devětadvacetiletý cizinec nadýchal 1,99 a opakovaně 2,17 promile alkoholu. Podle verdiktu Okresního soudu v Rokycanech má navíc uložen trest zákazu řízení motorových vozidel od srpna 2020, a to na 24 měsíců.

Rokycany - Nedělní odpoledne bude dvanáctý prosincový den ve znamení dalšího koncertu 14. ročníku Kruhu přátel hudby. Tentokrát se v rokycanském chrámu Panny Marie Sněžné představí od 15 hodin tři protagonisté. Lenka Audolenská (soprán), Vladimír Petr (flétna) a Jiří Hošek (varhany, violoncello) zprostředkují skladby Vilvaldiho, Bacha, Telemanna. Mozarta či Haydna.

Rokycany - Významný nárůst nemocnosti je důvodem omezeného chodu skládky v Němčičkách. Až do 20. prosince je tu provoz zajištěný výlučně ve všedních dnech mezi 7. a 12. hodinou. V sobotu je sběrný dvůr uzavřený.

Rokycany - Starší žáci Házené Rokycany se probili mezi republikový výkvět. Po prvenství v kvalifikační skupině zahájí ligu (což je vlastně neoficiální mistrovství ČR) víkendovým turnajem v Plzni. V neděli 12. prosince se utkají v hale 31. ZŠ v 9:55 s Lions Hostivice, v 11:45 s domácím Talentem, ve 13:35 s SKKP Handball Brno a nakonec v 15:25 s TJ JM Chodov. Mladší dorostenky Rokycan jedou v sobotu na horkou půdu do Náchoda, kde zápas začíná v 17:00. Naše děvčata chtějí navázat na solidní výkon s Příbramí, kdy Středočešky porazily 29:18.