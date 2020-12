Čertovská výstava v mateřské škole ve Školní ulici

Na víkendový příchod čerta, Mikuláše i andělského doprovodu se s předstihem přichystali v rokycanské mateřince ve Školní ulici. Uspořádali zde výtvarnou soutěž rodičů a dětí na téma Čert a Mikuláš. „Každý z výtvarníku, který se konfrontace zúčastnil, bude za svoji snahu vyzdobit školku odměněn,“ slibuje za pedagogický sbor Renata Krejčí.

Mateřská škola je v provozu již od roku 1957, kdy byla přebudována z bývalé porodnice. Budova má tři podlaží se suterénem, kde jsou jídelny a kuchyně. Umístěno je tu pět tříd.

Zbirožští vyrazí zítra za čerty

Zbiroh – Velká čertovská vycházka je přichystaná na sobotu ve Zbiroze. Jde o akci domu dětí a mládeže pro malé nebojsy, kteří budou plnit cestou několik úkolů.

Stezka bude připravena od9 do 15 hodin a účastníci si musí v Infocentru na náměstí vyzvednout mapku(9 až 13 hodin).

Rokycanské trhy jsou 11. prosince

Rokycany – Představitelé okresního města splnili slib a po částečném uvolnění situace uskuteční alespoň jednodenní předsváteční trhy. Budou v pátek 11. prosince mezi 10. a 17. hodinou na Masarykově náměstí. „Sortiment bude ryze vánoční,“ slibuje místostarosta Tomáš Rada.

Řidič skončil v Soukenické

Rokycany – Včera po jedné hodině ranní zastavili hrádečtí policisté v Soukenické ulici vozidlo Škoda Fabia. Zjistili, že devětadvacetiletý muž usedl za volant, ačkoliv má verdiktem Městského úřadu Hořovice z července letošního dvouletý zákaz řízení. Navíc test na omamné a psychotropní látky odhalil požití amfetaminů a svérázný motorista má na triku maření výkonu úředního rozhodnutí.

Řidička v Dobřívě skončila na sloupu

Dobřív – Včerejší sníh a teplota pod nulou komplikovaly jízdu. Starší řidička osobního vozu si to po šesté hodině namířila v Dobřívě do sloupu veřejného osvětlení a s lehkým zraněním byla převezena do Rokycanské nemocnice. Kvůli strženému vodiči byli v akci energetici. (hav)