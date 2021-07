Zbirožsko chystá kalendář 2022

Fotografie z obcí a přírody na území mikroregionu budou součástí nástěnného kalendáře na příští rok. Což je šance pro nadšené a kreativní fotografy, kteří mohou snímky (minimální rozlišení 1,5 MB) zasílat do 18. července na e-mailovou adresu infocentrum@zbiroh.cz. Výběru se ujme zvolená komise.

Rokycanští zakončí besedy

Především obyvatelé centra okresního města si nenechají v úterý v podvečer ujít diskusi s představiteli Rokycan. Od 17 hodin je v Trianě (nádvoří radnice) na pořadu téma rekonstrukce ulic Smetanovy, Srbovy, V Brance (včetně Masných krámů) a náměstí Josefa Urbana.

Ve Svaťáku schvalují účet

Zasedací místnost Svaťáckého muzea je ve středu od osmnácti hodin dějištěm jednání zastupitelů. Po informaci o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok účastníci zjistí, jak dopadl závěrečný účet 2020. Dále schvalují dotace a věnují se zřízení věcného břemene s energetickou společností.

Dobřívští svážejí odpad

Svoz nebezpečných složek odpadu se uskuteční ve čtvrtek 1. července v Dobřívě, a to u Hamrovky od 17 do 17.30 hodin. Sousedé v Pavlovsku mohou obdobnou službu využít u obchodu v době od 17.40 do 18 hodin.