Výjimkou byla severní část, kde ve Zbiroze museli tamní hasiči čerpat vodu ze zatopeného sklepa na Masarykově náměstí. Padlé stromy v Cheznovicích a Kařezu odstraňovali členové výjezdových jednotek SDH.

Profesionálové z Rokycan zamířili ke dvěma nehodám. Dopoledne do Oseku a před patnáctou hodinou na 46. dálniční kilometr k Cekovu, kde osobní vůz narazil do svodidel. O hodinu později tu došlo ve směru do Rozvadova k další havárii.

Před dvaadvacátou hodinou se mezi Mýtem a Kařezem střetlo osobní auto s přebíhající srnou a průjezd tu byl zhruba padesát minut omezený.

Včera ráno byli v akci strašičtí hasiči. U sousedů v Těních pomáhali s transportem pacienta.