Jde o frekventovaný přístup ke hřbitovu i na Stráň, což je oblíbený turistický prostor. „Pokud si pamatuji, uskutečnilo se veřejné projednávání této investice před pěti lety. Jenže až loni na ní byly vyčleněné prostředky,“ uvedl starosta Václav Kočí.

Likvidace přemostění přes Klabavu přilákala desátky diváků. Demontáž, o níž se postarali pracovníci firmy východně od Prahy, komentovali rozdílně. „Podívejte se, jak betonové kvádry padají do vody. Až přijdou záplavy, vymstí se to,“ slyšeli jsme kritické hlasy z davu. Dlužno dodat, že dělníci se ke konstrukci, viditelně poznamenané zubem času, chovali šetrně. Což ostatně platilo pro následující dny, kdy se věnovali montáži obřích segmentů. „Původní kovové díly byly zasažené hloubkovou korozí. Oprava by byla neekonomická, proto jsme přistoupil k výměně,“ dodal místostarosta Jan Šašek.

Chodci, kteří chtěli uctít památku blízkých v urnovém areálu, musí využit označenou část sousedního mostu pro motorová vozidla.

Po výběrovém řízení byla smlouva podepsána loni v říjnu. S tím, že na realizaci prací je jeden rok.

Harmonogram je stanoven do 15. srpna, ale firma předpokládá ukončení podstatně dříve, a to do konce června. S cenou 15,5 milionu korun.

Nová lávka bude téměř ve stejné poloze jako ta bývalá. S obdobnými rozměry i typem ocelové konstrukce. Vyrobena a osazena bude vcelku. Celková šířka lávky je 4,4 metru a délka 41 metrů. Nebude mít žádnou podporu v poli, pouze na okrajích. Z hlediska povodní půjde tedy o lepší variantu, než původní přemostění.