S nárůstem počtu infikovaných se nemocnice připravují na příliv pacientů s těžkým průběhem nemoci, kteří by mohli zahltit zdravotnický systém. Zvyšuje se ale také počet nakaženého personálu. V nemocnicích po celém Plzeňském kraji tak už vypomáhají studenti zdravotnických oborů a medici.

Krajské nemocnice by podle mluvčího Jiřího Kokošky uvítaly ještě další studenty. „Pomáhali už i v jarním období pandemie a spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Momentálně se vytváří seznamy konkrétních zájemců o pomoc v konkrétních nemocnicích. Odhadujeme, že by naše zdravotnické týmy posílilo podobné množství studentů jako na jaře, kdy jich u nás pracovalo zhruba osm desítek,“ uvedl Kokoška s tím, že studenti by opět mohli vypomáhat na odběrových stanovištích pro testování onemocnění covid. „Pokud by se opět zřídila triážní pracoviště (zachycení pozitivních pacientů, pozn. red.), tak na nich. Významnou část studentů bychom rádi zapojili i do péče o hos-pitalizované. Zpravidla s nimi umístění i konzultujeme, aby i pro ně byla činnost maximálně přínosná,“ dodal.

Prosbu o výpomoc krajské nemocnice uveřejnily také na svých stránkách.

Rovněž ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni v současné době pracuje zhruba stovka studentů z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Plzni, z Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity (ZČU) a plzeňské Vyšší odborné školy zdravotnické. „Přibližně 80 procent jich pracuje na covidových pracovištích jako pomocný zdravotnický personál a 20 procent na jiných odděleních,“ informovala mluvčí FN Gabriela Levorová.

Přestože Ministerstvo zdravotnictví tento týden avizovalo, že studenty do nemocnic povolá, jejich spolupráce se zdravotnickými zařízeními je podle vedení škol zatím dobrovolná.

„Studenti si už během jarní vlny vytvořili dobrovolnickou skupinu a chodili pracovat jak do nemocnic, tak na hygienickou stanici. Situace je v současnosti stejná s tím, že hejtmanství si od nás vyžádalo seznamy studentů, kteří se v případě potřeby zapojí,“ řekla mluvčí LF UK v Plzni Barbora Černíková.

Podobně to mají i studenti FZS. „Většina jich už někde dobrovolně pracuje, ať už na hygienické stanici nebo v nemocnicích,“ okomentoval děkan Lukáš Štich.