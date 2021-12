Princip není složitý. Programátoři ve spolupráci s grafiky a webovými designéry intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. Buď čistě výukově nebo s cílem vytvoření konkrétní IT aplikace. Což byl i případ Rokycan, kdy před časem ředitel G + SOŠ Pavel Vlach oslovil bývalého žáka Tomáše Cholinského. Následovala dohoda s plzeňskou institucí SIT Port (součást Správy informačních technologií města) včetně zajištění počítačového vybavení, stravování a bezmála čtyřicetihodinový maraton mohl od pátečního dopoledne odstartovat.

Čtyři týmy, rekrutující se ze studentů prvního až třetího ročníku, si nejprve zvolily jedno z devíti témat. Jahody s pepřem (označení se meze nekladly) si vybraly distribuci piva, ovšem rozvoz lze použít i na jiné segmenty. Tříčlenná sestava MMB se věnovala zjišťování kvality pokrmů ve školních jídelnách na základě jednoduchého klikání, zatímco TNT studio si lámalo hlavy při vývoji vlastní hry. Poslední do party byl Smart Kens se zdokonalováním chytré domácnosti (úspora energií, pomoc obyvatelům se sníženou pohyblivostí atd.).

Vězte, že rébusy to byly zpravidla složité. Dokonce natolik, že aktéři toho moc nenaspali. Hádali se, konzultovali, bádali a třeba i modelovali do sobotního večera, kdy svá díla předkládali čtyřčlenné porotě. Zázemí rodinného krbu vyměnili za pozice rozhodčích Anna Čudáková, Marek Görges mladší, Jitka Fűrbacherová a jako šéf obou škol jejich ředitel Pavel Vlach.

Prezentace kvarteta družstev vyzněla přesvědčivě. I když občas zlobila technika nebo se zadrhl řečníkův hlas. „Všichni jste byli úžasní, takže s určením pořadí to lehké mít nebudeme. Ovšem už tady máme reakci od plzeňských pivovarníků, že by vaše poznatky rádi přenesli do praxe,“ potěšila aktéry Čudáková. S kolegy dlouze hodnotila a první pozice nakonec patřila benjamínkům z TNT studia. Tři soupeři se svorně podělili o pomyslné stříbro.

Smysl projektu určitě nespočíval ve zlatých náramcích nebo zahraničních zájezdech. Odvážní a přemýšliví mladí lidé obdrželi kredity do školních kopírek, porci drobných dárečků a především získali obrovskou porci zkušeností i víry ve vlastní schopnosti.

