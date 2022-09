ROKYCANY - Už ve středu od 17 hodin se v sále ZUŠ Rokycany můžete těšit na vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky o tom, co vlastně víme o životě středověkých lidí, co nám prameny mohou říci a co se už zjistit nedá a proč jsou učebnice dějepisu nuda. Vondruška v sále umělecké školy na příkladech z historických románů rozebere některé zažité omyly a zavede posluchače do zákulisí literární tvorby. Posluchače pobaví zážitky, které má s různými čtenáři, ale také ze spolupráce s filmem.

Vstupné je šedesát korun a vstupenky lze pořídit v pokladně Muzea dr. Bohuslava Horáka.

ROKYCANY - Letní přestávka končí pro účastníky kuželkářské soutěže ryzích amatérů. V herně SKK Rokycany (Jiráskova ulice) můžete pozítří povzbudit aktéry při čtyřech zápasech: 17.00 STOR -Tesaříci, 18.00 H-sport versus A.D.S.atelier, 19.00 Zelený Žraloci – Relax Hrádek a ve 20 hodin Kovo Hery – JIS TGM. Bohemia Sekt má volno.

TĚŠKOV - Talentované mladé fotbalistky z celého okresu (ročníky 2008 až 2013) se v úterý soustředí v areálu FC Těškov. Od 16.30 tu začíná jejich další trénink pod dohledem Matěje Spěváčka, Soni Beranové a Ladislava Fuchse. Zváni jsou rodiče, fanoušci i trenéři dalších klubů

Rokycanští se sešli na letišti i hvězdárně