Lokálce mezi Chrástem a Stupnem je 160 let. V sobotu vyjedou historické vlaky

Dlouhých 160 let je součástí dopravy lokální železniční trať mezi Chrástem a Stupnem. Jen o třicet let méně je pak úseku ze Stupna do Radnic. Oslava kulatých narozenin je přichystaná na sobotu 2. září a připojí se k ní rodinný tandem Mikudíků, který v Břasích postavil miniaturní trať včetně výpravní budovy.

Oslavy výročí tratě z Chrástu do Stupna se budou odehrávat i v areálu zahradní železnice v Břasích. | Foto: Deník/Václav Havránek