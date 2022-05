Tehdy se rozvodnila i Berounka a tehdejší události si připomenou také majitelé a správci nejvíce zasažených vodních elektráren z okolí (Darová, Olešná, Valentovský mlýn a Zvíkovec).

Expozici lze pak navštívit každé úterý od 12 do 14:30 hodin nebo kdykoli dle domluvy na telefonním čísle 604 122 263, a to až do odvolání.

RAKOVÁ - Fotbalová středa osloví dnes i některé kluby okresu v kategoriích mužů nebo žáků.

1. B třída: chlapi z Rakové se potřebují odpoutat ze spodku tabulky. Od 17.30 hostí rezervu Slavie Vejprnice. V akci je také Zbiroh, a to od 18 hodin v Dýšině.

V Kařezu hrála prim děvčátka

Okresní přebor žáků: dohrávka Volduchy – Zbiroh má výkop v osmnáct hodin.

ZBIROH - Příznivce jarní přírody zveme na 10. ročník Otvírání Sládkovy Lesní studánky. Uskuteční se v sobotu 7. května od 14.30 hodin.

Při cestě ze Zbiroha na Sýkorův mlýn míjel básník Sládek v lese zvaném V Království studánku, která ho později inspirovala k napsání dnes populární básně Lesní studánka. Nachází se na modrém turistickém značení od Přísednice na Sýkorův mlýn. Akci doprovodí krátký program a přípitek zázračné vody, jež se ve víno obrátí.

KAŘEZ - Celodenní výlet na Šumavu organizují v sobotu 7. května turisté z Kařezu. Nejen pro své členy, ale i pro další vyznavače pohybu v přírodě. Cílem je tentokrát Železná Ruda a Černé jezero, když trasa měří patnáct kilometrů.

Účastníci mají sraz v sedm hodin na parkovišti u nádraží. Vlak odjíždí o patnáct minut později. S návratem se počítá v odpoledních hodinách.