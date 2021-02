Tedy i za přítomnosti tlumočnice, neboť Martin Kosa (původem ze středního Slovenska) uzákonil vztah s Natalijí Borysivnou Fedotovou, která před příchodem do České republiky žila na Ukrajině. „Pracujeme ve společnosti Eugen Wexler a jsme spolu rok. Byt máme v Hrádku,“ sdělili novomanželé. Hostinu museli oželet, protože restaurace zůstávají dál zavřené…

Oddávajícímu asistovala matrikářka Naďa Šilhavá a po odchodu páru i několika málo hostů se věnovala dezinfekci propisovaček a tácu se snubními prstýnky: „Podmínky se nemění. Do patnácti osob včetně úředníků, fotografů nebo hudebního doprovodu. Dvojice si mohla roušky sundat až při vstupu do místnosti, ale nevyužila to. Odstranila je až kvůli polibku.“