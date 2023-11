/ANKETA/ Jako každý rok se pro mnohé z nás svátek svatého Martina neobejde bez tradičního svatomartinského vína a dokřupava upečené husy. Ta se bude letos opět podávat i v mnoha restauracích na Rokycansku. Dobrou zprávou je, že cena svatomartinského menu vzrostla jen minimálně.

„Letošek je v rámci Svatomartinských hodů cenově jiný než minulý rok. Loni byly hody dražší o 15 až 20 procent oproti předchozímu roku, letos předpokládám, že se zdražení projeví pouze podle oborové inflace, která je na úrovni 8-10 procent,“ říká Luboš Kastner, Člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Cena za kompletní porci svatomartinské husy se tak nyní pohybuje kolem 500 korun. Přesto jsou ve většině oslovených restauracích polední i večerní časy beznadějně vyprodané. To potvrzují i zástupci restaurací na Rokycansku, které Deník oslovil.

„My už jsme bohužel beznadějně plní. Nicméně chci pozvat na naše adventní neděle, kdy budeme na Dvorečku podávat punč a grilovat klobásky. Vše zakončíme 22. prosince, kdy nebude chybět ani průvod po obci či divadlo,“ sdělila majitelka restaurace Dvoreček Dýšina Petra Jíchová.

Restaurace Na Střelnici v Rokycanech je tento víkend zarezervována pro svatbu. Zájemci o pečínku ale nemusí smutnit. „Od úterý 14. listopadu po celý zbytek týdne se návštěvníci mohou těšit na husu i kachnu. Navíc menu budeme podávat celodenně, cenově kolem 250 korun,“ příjemně překvapil Tomáš Šik.



Dostatek hus i kachen naopak hlásí Resort Darovanský dvůr. Restaurace nabízí konfitované husí stehno s červeným a bílým zelím s jablky a variací knedlíků za 580 korun. Dát si můžete i kachní prso sous-vide s perníkovou omáčkou a dýňovým pyré za 385 korun či husí kaldoun za rovnou stovku. Na Svatomartinské hody zvou například i v mirošovské restauraci Na Statku, kde si dáte čtvrtku pečené husy s bílým a červeným křimickým vinným zelím a variací knedlíků za 459 korun.

Pečenou husu si ale můžete dopřát i doma a pořídit si ji podle aktuálních informací a akčních nabídek v obchodech. V Lidlu je k mání mražená husa v ceně 179,90 korun za kilogram a v Kauflandu za 159,90 korun za kilogram.

„Nechť si ale lidé svátek vychutnají raději v prémiovém prostředí restaurace. To je to, o čem je gastronomie. Fast foodu a rozvozů si lidé po covidu užívají více a více. Ale tento svátek by měl být o kvalitě a zůstat v hospodách a restauracích,“ dodává Luboš Kastner.