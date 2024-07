Zhruba na dvě hodiny museli v pátek ráno omezit ambulantní péči lékaři v Rokycanské nemocnici. Způsobil to omezený přístup do informačního systému tohoto komplexu nad okresním městem.

Výpadek, vyvolaný globálním problémem jednoho z celosvětově používaných bezpečnostních softwarových systémů, zasáhl nejen zdravotnická zařízení, ale také leteckou dopravu a stovky jiných služeb.

„Z nemocnic pod křídly kraje, byly postižené pouze Rokycany, a to od 7.30 do 9.30 hodin,“ uvedl mluvčí Jiří Kokoška. Specialisté z IT oddělení Nemocnic Plzeňského kraje zareagovali bleskově a efektivně.

„Díky odborníkům se podařilo dopady výpadku minimalizovat a obnovit plný chod ambulantní péče. Postaráno bylo rovněž o hospitalizované pacienty,“ zdůraznil předseda představenstva nemocnice Zdeněk Švanda. Připomněl, že ohroženy nebyly ani údaje o návštěvnících jednotlivých oddělení zdravotnického zařízení. Ocenil, že právě objednaní nebo ležící pacienti byli trpěliví a měli pro nečekanou situaci pochopení.