Někdy kolem třinácté hodiny začnou gurmáni koštovat a hodnotit jednotlivé vzorky, aby kolem šestnácté hodiny akce vrcholila vyhlášením výsledků. Posuzuje odborná porota a připravena je i cena veřejnosti.

Jenže to v areálu koupaliště není zdaleka vše! Od 13 do 22 hodin nabízejí organizátoři pestré hudební menu. Zahraje Švejk Band, LSD Plzeň, Do konce? nebo Tanker. Na své si přijdou také děti (hry, soutěže, skákací hrad, malování na obličej) a přijedou zástupci renomovaných pivovarů (Loužek, Bizon) a vinaři z Moravy.